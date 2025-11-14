Arrestan a hombre señalado como el mensajero de red criminal que atacó a agentes en Los Girasoles

Deivi Rosado Durán, alias "El Gordo", tras ser apresado por unidades élite del Dicrim en el distrito municipal Juma, provincia Monseñor Nouel, por su vinculación con una red criminal que enfrentó a agentes en Los Girasoles. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó sobre el arresto de Deivi Rosado Durán, alias "El Gordo", señalado como "mensajero" de una estructura criminal que el 6 de noviembre sostuvo un enfrentamiento armado con miembros de una patrulla del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) en el sector Los Girasoles, Distrito Nacional.

Rosado Durán fue capturado a las 2:00 de la tarde de ayer, jueves, en el distrito municipal Juma, provincia Monseñor Nouel, mediante un operativo encabezado por unidades élite del Dicrim, según establece un comunicado de prensa de la Policía Nacional.

El apresamiento ocurrió en la Autopista Duarte Vieja, próximo a la entrada de Las Villas II, mientras el individuo se desplazaba en un vehículo Hyundai Sonata rojo, placa AA18185.

Las autoridades informaron que durante la intervención ocuparon un arsenal compuesto por:

Un fusil M4 Carbine 5.56mm con 27 cápsulas

Un fusil DPMS A-15 con 29 cápsulas

Una Uzi Luger modelo TEC-9

Dos pistolas Glock 9mm, una con cargador de 15 cápsulas y otra con cargador tipo caracol de 50

Una pistola 9mm sin número de serie

Un cargador adicional de 30 cápsulas

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/14/whatsapp-image-2025-11-14-at-115209-am-1-b4d33f35.jpeg Arsenal ocupado a "El Gordo", que incluye fusiles, pistolas, una Uzi modelo TEC-9 y varios cargadores de alta capacidad, durante el operativo del Dicrim en Juma, Monseñor Nouel. (FUENTE EXTERNA)

La institución del orden indicó que el arresto se realizó en presencia del Ministerio Público. Además, precisó que mantiene la búsqueda de los demás implicados, quienes ya están identificados por las autoridades.

El hecho

Según la Policía, el incidente que dio origen al operativo ocurrió la mañana del 6 de noviembre, cuando un equipo del Dicrim patrullaba el sector Los Girasoles III. Los agentes detectaron en actitud sospechosa una jeepeta Toyota 4Runner blanca, placa G448566, cuyos ocupantes emprendieron la huida al notar la presencia policial.

La persecución concluyó en la calle Los Arroyos, donde la jeepeta impactó un carro Toyota Corolla blanco estacionado en la vía. Tras el choque, los ocupantes descendieron, fuertemente armados, y abrieron fuego contra los agentes, logrando escapar a pie y abandonando el vehículo.

Una unidad de la Policía Científica procesó posteriormente la escena, recuperando 32 casquillos —17 calibre 9mm y 15 calibre 5.56mm—.

Dentro del vehículo abandonado se hallaron una pistola Glock 19 con 11 cápsulas, ocho chalecos antibalas, un cargador de fusil M16 con 30 cápsulas, dos celulares, vestimentas con insignias Dicrim, guantes, pasamontañas, equipos electrónicos detectores, una placa vehicular adicional y otros objetos vinculados a la organización delictiva.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/14/whatsapp-image-2025-11-14-at-115211-am-bb97b083.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/14/whatsapp-image-2025-11-14-at-115210-am-1-f3cb5a42.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/14/whatsapp-image-2025-11-14-at-115210-am-2-182b1ec3.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/14/whatsapp-image-2025-11-14-at-115210-am-4136c2aa.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/14/whatsapp-image-2025-11-14-at-115211-am-1-7bfab854.jpeg

Dirigidos por "Guindo"

Las investigaciones permitieron identificar a los ocupantes de la jeepeta como Jorge Luis Valerio Cleto; Cristopher Michael Espaillat, alias "Plomo, Gamba o Maicol"; Anyelo Omar Cuello, alias "Anyelo el Fantasma"; Joel, alias "Capotillo o Puliya"; y un menor de edad cuya identidad se reserva por razones legales.

El comunicado señala que todos estos individuos forman parte de una red criminal dirigida por el recluso Ángel David Medina Paredes, alias "Guindo", y por el prófugo internacional Jonathan Lessard Peguero, alias "Picante", quien está siendo buscado por las autoridades.