Accidente de Tránsito

Tío y sobrino mueren tras perder el control de una motocicleta en la carretera El Bonao, Higüey

Los fallecidos fueron identificados como Isaac de la Cruz Tribey y Warkin Peña Tribey, tío y sobrino

    Tío y sobrino mueren tras perder el control de una motocicleta en la carretera El Bonao, Higüey
    Una motocicleta en la vía y una persona tras un accidente de tránsito. (FUENTE EXTERNA)

    Dos hombres fallecieron la madrugada de este domingo tras un deslizamiento en motocicleta ocurrido en la carretera El Bonao, en el paraje El Yonu, en el municipio Higüey, provincia La Altagracia.

    El hecho se registró alrededor de la 1:30 de la madrugada de hoy. Las autoridades fueron alertadas por el Sistema de Atención a Emergencia 9-1-1.

    Al llegar al lugar, confirmaron que las dos personas habían muerto luego de perder el control de la motocicleta Suzuki AX100 color negro, la cual impactó con un poste del tendido eléctrico.

    Levantamiento de los cuerpos

    Los fallecidos fueron identificados como Isaac de la Cruz Tribey  y Warkin Peña Tribey, tío y sobrino, ambos residentes en el distrito municipal de Las Lagunas de Nisibón.

    • La Policía Nacional, el 9-1-1 y la  Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) estuvieron en el área de la escena a la espera del médico legista para realizar el levantamiento de los cuerpos. 

    Las autoridades continúan con el proceso correspondiente sobre el caso.

