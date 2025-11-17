Apresan a dos implicados en la muerte de exagente del Dicrim durante atraco en Santiago

Joel Donatilio Torres Pichardo, exoficial de la Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) ultimado el pasado domingo 10 de noviembre en la provincia Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Dos jóvenes acusados de participar en la muerte a tiros del exagente del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim), Joel Donatilio Torres Pichardo, ocurrido durante un atraco en el sector El Ejido, en la provincia Santiago, se entregaron el fin de semana a las autoridades de la Policía Nacional.

Los detenidos fueron identificados como Junior Miguel Antonio Polanco, de 21 años, y un joven conocido únicamente como Gregory.

Ambos se entregaron por separado a las autoridades, luego de que sus respectivas viviendas fueran allanadas.

Según el informe preliminar, los detenidos confesaron su participación en el hecho. Polanco declaró que él era quien conducía la motocicleta utilizada durante el atraco en el que resultó muerto el exagente, el pasado domingo 10 de noviembre.

Mientras que Gregory habría declarado que fue él quien disparó contra Torres Pichardo cuando este se resistió al asalto.

Tercer implicado

El informe añade que los detenidos informaron a las autoridades sobre la participación de un tercer implicado, identificado únicamente como "Jhonatan", quien presuntamente posee el dinero y la pistola sustraídos a la víctima.

La institución del orden informó que mantiene la búsqueda del tercer sospechoso.