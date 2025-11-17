Cadenas y prendas de alto valor en la mira: matan a dos en el Cibao para despojarlos de sus joyas

Un hombre armado apuntando a una persona dentro de un vehículo en medio de un asalto. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

Dos personas murieron de manera violenta en menos de una semana en Santiago en medio de asaltos perpetrados por delincuentes que buscan despojar a sus víctimas de cadenas de oro, lo que ha generado preocupación entre la población y autoridades.

El caso más reciente, ocurrido este fin de semana, cobró la vida de Jennifer Altagracia Rodríguez de González, de 36 años, quien murió a causa de un disparo en la cabeza durante un intento de asalto.

De acuerdo con versiones preliminares, entre la víctima y su esposo, quien salió ileso, poseían prendas valoradas en alrededor de 10 millones de pesos, lo que habría motivado a los atacantes.

En ese hecho otras cuatro personas resultaron heridas de bala, entre ellos dos de los tres asaltantes.

Más hechos

Días antes, en el sector El Ejido, fue ultimado el exoficial de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), Joel Donatilio Torres Pichardo, de 42 años, en circunstancias similares.

Uno de los detenidos por este crimen declaró a los investigadores que existe una estructura dedicada a identificar a personas que utilizan prendas de alto valor en las calles, para luego cometer los asaltos.

Las autoridades no han establecido si los asaltantes de ambos casos tienen algún vínculo.

El director regional de la Policía Nacional en Santiago, general Juan Bautista Jiménez Reynoso, afirmó que ambos casos están "encaminados" y que la institución trabaja para mantener el control y prevenir nuevos hechos.

Aunque evitó ofrecer detalles específicos, aseguró que la Policía mantiene una vigilancia reforzada.

Asimismo, llamó a la población a actuar con prudencia respecto al uso de prendas costosas en espacios públicos, al señalar que su ostentación puede atraer a delincuentes.

No obstante, aclaró que esto "no es una justificación" para los hechos violentos registrados.

Las autoridades continúan con las investigaciones mientras persiste la alarma por la actuación de bandas dedicadas al robo de oro en la ciudad.