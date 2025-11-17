Familiares de madre e hija ultimadas en Brisas del Este: "Es un golpe muy duro"

Los hechos ocurrieron en el tercer piso de este edificio ubicado en el sector Brisas del Este, municipio Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

Un pequeño apartamento en el tercer piso de la calle Mi Esfuerzo, en el sector Brisas del Este, Santo Domingo Este, se convirtió este lunes en el escenario de un doble crimen en el que María Morillo y su hija adolescente fueron ultimadas a machetazos.

Otra hija de María, de apenas siete años, también resultó herida y permanece ingresada en un centro de salud. Su nombre se reserva por razones legales.

Hacía menos de dos meses que María y sus hijas se habían mudado al lugar.

Para sus familiares, la noticia fue "un golpe muy duro". "Ella solo vivía para sus hijas. Era del trabajo a su casa, nada más", expresó Daljelis Peña, una de las hermanas de Morillo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/whatsapp-image-2025-11-17-at-95744-pm-685bf18a.jpeg Daljelis Peña, una de las hermanas de Morillo. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Aseguró que María nunca mencionó amenazas, conflictos o personas extrañas en su entorno. Las hermanas no sabemos cómo pasó el hecho ni quién es el sospechoso.

Asimismo, sus familiares pidieron justicia y que el responsable pague por lo que hizo.

RELACIONADAS

Buscan al sospechoso

El presunto autor ha sido identificado como José Francisco Montero Encarnación, de 36 años, y según la Policía, se determinó su implicación a través de distintas evidencias levantadas y entrevistas que han realizado los investigadores bajo coordinación del Ministerio Público.

Las autoridades han dado garantía de que esta persona será capturada en las próximas horas.

Hasta el momento se desconoce la relación entre el acusado y las víctimas.

La escena que encontró una hermana

La tragedia salió a la luz cuando una hermana de María llegó a visitarla pasadas las dos de la tarde y al entrar a la casa, que estaba abierta, descubrió la masacre.

"Ella bajó a buscarme desesperada", relató Rafael Montero, propietario del edificio donde residían las víctimas. "Cuando entré, vi primero a la niña en el piso. Me pidió agua y me dijo que un hombre las había golpeado a todas".

Montero dijo que "es duro ver a una criatura así". "Nosotros no escuchamos nada en la madrugada, nada. Ni los vecinos de al lado escucharon. Todo fue como en silencio", expresó.

Los cuerpos de María y su hija permanecen en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Los familiares explicaron que aún no tienen una fecha de entrega, ya que la Policía debe agotar un proceso de investigación.

Leer más Apresan acusado de ultimar a una mujer y a su hija en el Almirante