Autoridades recuperan cuatro motocicletas reportadas robadas

Algunas de las motocicletas recuperadas por las autoridades durante operativos realizados en La Vega. ( FUENTE EXTERNA )

Cuatro motocicletas que habían sido reportadas como robadas fueron recuperadas por las autoridades durante operativos realizados en distintos sectores de la provincia La Vega, según informó la Policía Nacional en una nota de prensa.

Entre los vehículos recuperados se encuentra una motocicleta marca Loncin, color rojo, modelo LX110, sustraída desde la marquesina de una residencia en el sector Bonagua. El vehículo fue localizado abandonado en un platanal del sector Arroyo Hondo y registrado a nombre de una ciudadana.

Otra motocicleta, que fue sustraída mientras la hija de la propietaria realizaba una diligencia en el sector Don Bosco, fue encontrada abandonada en el sector Villa Rosa y trasladada a la dotación policial.

Otras motocicletas recuperadas

Además, la Policía Preventiva recuperó una motocicleta marca Gacela, modelo 105, color negro, placa K2459351, denunciada por una persona que indicó haber sido despojada del vehículo mediante asalto en el municipio de Cayetano Germosén. El motor fue localizado durante un operativo en el sector Río Verde, provincia La Vega.

En el municipio Jima Abajo, miembros de la División de Investigación (Dicrim) recuperaron una motocicleta Haojue , modelo Express, color negro, abandonada tras una persecución en la calle María Trinidad Sánchez , cerca de un establecimiento comercial. El propietario había denunciado que el vehículo le fue sustraído en Cotuí.