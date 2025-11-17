×
Tres muertos y un herido en accidente de tránsito en San Pedro de Macorís

El accidente se produjo cuando una yipeta presuntamente impactó a dos pasolas

  Andreina Chalas Jiménez
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
Tres muertos y un herido en accidente de tránsito en San Pedro de Macorís
Uno de los vehículos involucrados en el accidente ocurrido en la provincia San Pedro de Macorís, donde una yipeta impactó dos pasolas, dejando tres muertos y un herido de gravedad la madrugada de este lunes. (FUENTE EXTERNA)

Un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este lunes 17 de noviembre dejó tres personas fallecidas y un herido de gravedad, en un hecho registrado en la calle 27 de Febrero, en la provincia San Pedro de Macorís.

Según los primeros datos, el accidente se produjo cuando una yipeta presuntamente impactó a dos pasolas, provocando la muerte de tres de sus ocupantes y dejando a un joven gravemente herido.

  • Las víctimas mortales fueron identificadas como Alfredo García, de 28 años, Israel Carpio y Víctor de Jesús. Sus cuerpos fueron levantados por del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Asistencia médica

Mientras que la persona herida fue identificada como Antonio Jiménez, de 24 años, quien presenta traumatismos múltiples, fracturas en el fémur y la columna, además de varias laceraciones. Jiménez fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde recibe atención médica.

Al lugar se presentaron unidades de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias 9-1-1, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y miembros de la Policía Nacional, quienes se encargaron del levantamiento de los cuerpos y de regular el tránsito en la zona.

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.