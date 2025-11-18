José Francisco Montero Encarnación, de 36 años, señalado como presunto autor de la muerte de una mujer y su hija adolescente en el sector Brisa del Este, municipio Santo Domingo Este, dijo que se encontraba drogado cuando cometió el doble crimen.

"A la juventud que no se endrogue", manifestó el señalado cuando era trasladado al Destacamento de la Policía Nacional ubicado en el sector Los Mina.

Montero Encarnación es señalado de penetrar a la vivienda de la señora María Morillo Morillo, de 45 años, dónde la agredió con un arma blanca a ella y a su hija adolescente, Elisabeth Ulloa Morillo, de 17, provocando el fallecimiento de ambas.

Tanto la señora como la adolescente fueron encontradas con múltiples heridas por arma blanca.

Un video de una cámara de seguridad captó el momento en que el acusado salía de la vivienda de las víctimas.

Una menor herida

Las autoridades policiales y del Ministerio Público fueron notificadas alrededor de las 2:00 de la tarde del lunes 17 de noviembre de que en el referido lugar se hallaron los cadáveres.

En el mismo hecho resultó herida otra hija de la hoy occisa, de 7 años, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud por heridas corto-penetrantes en ambos brazos.

La situación fue descubierta por la señora Berenice Morillo, hermana de María, quien al llegar a la vivienda encontró la puerta entreabierta y, al entrar, observó a su sobrina pequeña herida y, en una habitación, los cuerpos sin vida de sus familiares.