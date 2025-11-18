Detienen en La Vega a hombre acusado de violencia de género durante varios allanamientos

La institución explicó que estos se realizaron en cumplimiento de la orden de arresto 2025-AJ0075405. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección De Inteligencia de la Policía Nacional (Dintel) informó este martes que apresó a Luis Enrique Pérez Peláez, acusado de violencia de género, durante allanamientos simultáneos realizados en diferentes sectores de la provincia La Vega.

A través de una nota, la institución explicó que las jornadas se realizaron en cumplimiento de la orden de arresto 2025-AJ0075405, emitida tras la denuncia presentada por Mary Leidy Inoa Arias en contra de Pérez Peláez.

En el operativo, ejecutado en coordinación con el Ministerio Público y unidades de la Policía Preventiva, se ocuparon un grillete electrónico, un teléfono celular y 26,900 pesos, evidencias que quedaron bajo custodia para los fines de investigación.

