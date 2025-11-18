Apresan al autor del doble crimen de una mujer y su hija adolescente en el sector Brisas del Este

Fotografía difundida por la Policía Nacional de José Francisco Montero Encarnación, señalado como presunto responsable del doble crimen de una madre y su hija en el sector Brisas del Este, municipio Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este martes que fue apresado José Francisco Montero Encarnación, de 36 años, señalado como presunto autor del homicidio de una mujer y de su hija adolescente, cuyos cadáveres fueron encontrados con múltiples heridas de arma blanca en su vivienda, ubicada en el sector Brisas del Este, municipio Santo Domingo Este.

El arresto fue confirmado mediante una nota de prensa, en el que la entidad adelantó que ofrecerá más detalles del caso durante una rueda de prensa en el Destacamento Policial de Los Mina, la mañana de este martes.

El hecho

El crimen ocurrió ayer lunes en un pequeño apartamento ubicado en un tercer piso de la calle Mi Esfuerzo, en el sector Brisas del Este. María Morillo Morillo, de 45 años, y Elizabeth Ulloa Morillo, de 17, fueron ultimadas con un arma blanca.

En el hecho también resultó herida otra hija de María, de siete años, quien permanece ingresada en un centro de salud. La menor sobreviviente presentó heridas de arma blanca.

¿Cómo se descubrió la tragedia?

El suceso salió a la luz cuando una hermana de María Morillo llegó a visitarla alrededor de las 2:00 de la tarde. Al encontrar la puerta abierta, ingresó a la vivienda y se encontró con la escena.

Rafael Montero, propietario del edificio donde vivían las víctimas, relató a Diario Libre que la mujer bajó desesperada pidiendo ayuda.

"Cuando entré, vi primero a la niña en el piso. Me pidió agua y me dijo que un hombre las había golpeado a todas", afirmó.

Los familiares de las fallecidas pidieron justicia y que el responsable pague por el hecho.