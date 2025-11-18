Un autobús de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) se incendió de manera repentina la mañana de este martes en la avenida Albert Thomas, esquina Manuela Diez, en el sector María Auxiliadora del Distrito Nacional, lo que obligó a una evacuación inmediata de pasajeros y del conductor.

En un video que ha trascendido en las redes sociales se puede apreciar que el fuego afecta los cables próximos al vehículo. De acuerdo con informaciones obtenidas por Diario Libre, las llamas alcanzaron los cables de fibra óptica y del servicio de energía eléctrica, afectando directamente al Instituto Técnico Salesiano (Itesa), y zonas aledañas.

Ninguno de los servicios había sido restablecido hasta el cierre de esta noticia.

Según la OMSA, el vehículo transportaba empleados del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuando, alrededor de las 6:30 de la mañana, el chofer detectó la salida de humo.

El fuego avanzó con rapidez, por lo que el conductor decidió detener la unidad de inmediato y ordenó la evacuación total. Todos los ocupantes lograron salir sin lesiones.

Asistencia de bomberos

Pocos minutos después, unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional llegaron al lugar y extinguieron el incendio en corto tiempo.

La OMSA informó que está a la espera del informe técnico del Cuerpo de Bomberos para establecer las causas del siniestro. Además, indicó que inició una investigación interna para determinar el origen del fallo mecánico y revisar los protocolos de mantenimiento de su flotilla.

La entidad lamentó el incidente y aseguró que tomará las medidas necesarias para evitar que casos similares se repitan.