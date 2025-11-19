Apresan a tres personas, incluidos dos menores, por robo agravado en Moca

La Policía Nacional apresó a una joven y dos menores por robo agravado en el municipio Moca, provincia Espaillat. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

La Policía Nacional informó este miércoles que arrestó a tres personas, entre ellas dos menores de edad, durante operativos realizados en distintos sectores del municipio Moca, provincia Espaillat.

Según indicó la institución en una nota de prensa, las detenciones se produjeron por su vinculación con un robo cometido en horas de la noche dentro de un edificio, en perjuicio de un ciudadano de la localidad, quien no fue identificado.

La mujer detenida fue identificada como Nicol Altagracia Sánchez, de 23 años, residente en el sector Las Colinas. Los menores arrestados residen en el Barrio Pulú, en Caimito de la Rosario.

Orden judicial

Las detenciones se ejecutaron mediante la orden judicial núm. 598-1-SAUT-00976, emitida tras las investigaciones que establecieron indicios que vinculan a los implicados con un robo agravado contemplado en los artículos 379, 384 y 386 numeral 1 del Código Penal.

En tanto que los tres arrestados serán remitidos a las autoridades competentes para los procesos judiciales correspondientes.