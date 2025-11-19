Un adolescente de 15 años mató de una estocada a un joven de 18 durante, hecho ocurrido ayer, martes, en el municipio San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte.

La víctima fue identificada como Stacy Emmanuel Núñez, quien falleció a causa de una herida ocasionada con un arma blanca.

De acuerdo con informes preliminares, el menor de edad había contraído una deuda de 3,000 pesos con el hoy occiso, y el suceso se produjo en medio de una acalorada discusión por el cobro del dinero.

Piden apresar al responsable

Tras cometer el hecho, el agresor huyó de la escena.

La Policía Nacional informó que mantiene el caso bajo investigación para dar con el paradero del adolescente y esclarecer las circunstancias que rodean el homicidio.

Familiares de la víctima pidieron a las autoridades actuar con rapidez para capturar al responsable y evitar que el crimen quede impune.

El cadáver de Stacy Emmanuel Núñez fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines de autopsia.