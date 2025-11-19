VIDEO | Un adolescente de 15 años mata a joven de 18 en San Francisco de Macorís
El adolescente acusado de homicidio permanece prófugo
Un adolescente de 15 años mató de una estocada a un joven de 18 durante, hecho ocurrido ayer, martes, en el municipio San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte.
La víctima fue identificada como Stacy Emmanuel Núñez, quien falleció a causa de una herida ocasionada con un arma blanca.
De acuerdo con informes preliminares, el menor de edad había contraído una deuda de 3,000 pesos con el hoy occiso, y el suceso se produjo en medio de una acalorada discusión por el cobro del dinero.
Piden apresar al responsable
Tras cometer el hecho, el agresor huyó de la escena.
- La Policía Nacional informó que mantiene el caso bajo investigación para dar con el paradero del adolescente y esclarecer las circunstancias que rodean el homicidio.
Familiares de la víctima pidieron a las autoridades actuar con rapidez para capturar al responsable y evitar que el crimen quede impune.
El cadáver de Stacy Emmanuel Núñez fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines de autopsia.