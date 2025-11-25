Arrestan a presunto responsable de matar a un taxista por un roce de vehículos

Luis Alberto Heredia del Rosario, de 23 años, detenido por la Policía Nacional, junto al arma de fuego calibre 9 mm que habría utilizado durante el incidente en la avenida España, donde resultó muerto el conductor Leonardo Aneurys Suárez de la Cruz. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó sobre la detención de un hombre acusado de ser el presunto responsable de causar la muerte de otro durante una discusión originada por un supuesto roce y obstrucción vehicular en la avenida España, en el municipio Santo Domingo Este.

Se trata de Luis Alberto Heredia del Rosario , de 23 años, quien presuntamente tuvo un roce con otro vehículo, descendió de su auto y le disparó en la cabeza al conductor de este, identificado como Leonardo Aneurys Suárez de la Cruz .

El hecho

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, el hecho ocurrió pasada la medianoche del 23 de noviembre, cuando Suárez de la Cruz fue impactado por un disparo en la región nasolabial izquierda, según el acta de levantamiento de cadáver No. 0110947.

La víctima, de 36 años y quien trabajaba en la plataforma de servicios de transporte Uber, fue trasladada al hospital traumatológico Dr. Darío Contreras, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

Según con el reporte, Heredia del Rosario realizó el disparo desde el vehículo Honda Accord gris, placa A763917, con un arma de fuego marca CZ P-07 calibre 9mm, la cual pertenece alistado militar, quien manifestó que la pistola le fue sustraída sin su consentimiento. El arma fue entregada posteriormente de manera voluntaria a las autoridades.

La investigación preliminar establece que, durante el tránsito por la avenida España, próximo al Acuario Nacional, se produjo una discusión entre ambos conductores, momento en que el ahora detenido habría realizado el disparo que impactó a la víctima.

Investigación

"Un casquillo calibre 9mm fue colectado en el interior del vehículo utilizado por el detenido durante la inspección realizada por la Policía Científica", indica el comunicado.

Tanto el detenido como los demás involucrados fueron conducidos al destacamento de Villa Duarte para los fines legales correspondientes, mientras el Ministerio Público profundiza las investigaciones.



