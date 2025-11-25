Cinco muertos en "intercambios de disparos" con agentes de la Policía en ocho días

Los supuestos intercambios de disparos ocurrieron en Puerto Plata, Manoguayabo y Las Caobas. ( ARCHIVO )

Al menos cinco personas murieron a tiros desde el pasado 13 de noviembre hasta el 21 del mismo mes en supuestos intercambios de disparos con agentes policiales. Lo que lleva el cuestionamiento: ¿Han resurgido los intercambios de disparos?

Según los reportes oficiales y periodísticos, los hechos ocurrieron en Puerto Plata, en Manoguayabo y Las Caobas, de la provincia Santo Domingo.

Puerto Plata

El primero de estos casos ocurrió el pasado 13 de noviembre en Puerto Plata cuando un presunto delincuente murió y otro resultó herido durante un supuesto enfrentamiento a tiros con agentes de la Policía Nacional, en el sector Costambar.

El fallecido fue identificado como Jhon Brandon Bidó Pérez, alias El Indio y/o El Flaco. Respecto al herido, el nombre no había sido revelado.

De acuerdo con el informe policial, varios integrantes de una supuesta banda fueron sorprendidos en una cabaña en Costambar.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, los ocupantes habrían disparado contra los agentes lo que provocó un intercambio de disparos en el que uno de ellos resultó muerto y otro herido.

Manoguayabo

El pasado 14 de noviembre un presunto delincuente cayó abatido al supuestamente enfrentar una patrulla policial durante un allanamiento realizado en una vivienda del sector Hato Nuevo de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.

Randi Santiago Sierra, alias "El Menor" y/o "El Sicario" fue identificada como la víctima en este caso. Era buscado mediante la orden de arresto No. 2025-AJ0075542.

Durante el operativo, Santiago Sierra supuestamente abrió fuego contra los agentes actuantes al notar su presencia, lo que, de acuerdo con la información policial, obligó a los oficiales a repeler la agresión.

Las Caobas

Dos presuntos delincuentes fallecieron el pasado 20 de noviembre luego de supuestamente enfrentar a tiros a una patrulla policial, durante un operativo en el sector Las Caobas, Santo Domingo Oeste.

Se trata de Vicent Manzueta, de 27 años, y Alexis Contrera Ventura, alias "Nariz", ambos señalados como prófugos y con múltiples órdenes de arresto.

Según el informe, agentes junto a miembros del Ministerio Público, llevaron la orden de allanamiento No. 2025-AJ 0075433 en busca de los dos hombres. Durante la intervención, los hombres habrían disparado contra los agentes, lo que desató un intercambio de disparos.

Barahona

En tanto que Carlos Andrés Féliz Pérez, conocido como "Franzó", fue ultimado de varios disparos durante un operativo realizado por agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) en el municipio de Enriquillo, provincia Barahona. El hecho fue reportado el 21 de noviembre.

Las estadísticas

En los primeros cuatro meses del año, medio centenar de personas murieron en supuestos intercambios de disparos, cifra superior a la registrada en igual período del año anterior.

Al cierre del tercer trimestre, las muertes atribuibles a la acción policial alcanzaban ya 170, superando las 120 del año pasado y más del doble de las 68 reportadas en 2023.

Los datos reflejan un incremento sostenido desde la designación del actual director de la Policía Nacional, en noviembre de 2023. La tasa de muertes por acción policial en República Dominicana se sitúa en 1.5 por cada 100.000 habitantes, casi cuatro veces la registrada en Estados Unidos, estimada en 0.36.

Los cinco muertos el 10 de septiembre Santiago

Esta tendencia había encontrado una baja en los meses septiembre y octubre, luego de que el 10 de septiembre, cinco hombres murieran durante un supuesto enfrentamiento a tiros con agentes de la Policía Nacional en el sector La Barranquita, de Santiago de los Caballeros.

El hecho generó una gran consternación en la ciudad cuando se reveló que los policías actuantes se llevaran las grabaciones de los lugares cercanos y la familia de uno de ellos, José Valerio, declarara su inocencia.