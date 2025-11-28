Policía Nacional arresta a prófugo buscado por homicidio ocurrido en 2024 en Higüey

Momento en que un agente traslada a un hombre detenido. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

La Policía Nacional, a través de su Dirección Regional La Altagracia, informó el arresto de Marco Iván Ramírez Flores, quien era activamente buscado mediante orden judicial por su presunta implicación en el homicidio de Adrián Torres Mejía, ocurrido el 9 de julio de 2024 en el municipio de Cuey, provincia La Altagracia.

El vocero de la institución en la provincia, Jhovinson Manuel González, explicó que las labores de búsqueda fueron encabezadas por el coronel Ramón Mateo, director regional, y ejecutadas por agentes de la Subdirección de Investigaciones Criminales (Dicrim), bajo la supervisión del coronel Maximiliano Mejía Matos.

Ramírez Flores fue localizado en la comunidad La Llaguita de Yamasá, provincia Monte Plata, donde los agentes desarrollaron una operación de inteligencia y coordinación operativa que permitió ejecutar la orden de arresto sin ningún tipo de incidentes.

Ocupan arma

Durante su detención, a Ramírez Flores se le ocupó una pistola calibre 9 mm, color niquelado, con marca y número de serie no legibles. El arma permanece bajo custodia de las autoridades para los fines correspondientes.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que la Dirección Regional La Altagracia reiteró su compromiso con el esclarecimiento de hechos criminales y la persecución de quienes atenten contra la vida, la paz y la seguridad ciudadana.