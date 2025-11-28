×
Accidente de Tránsito
Accidente de Tránsito

Mujer de nacionalidad rusa fallece en accidente de tránsito en el Boulevard Turístico del Este

La víctima fue identificada como Mariia Tarasova, de 39 años. El conductor del vehículo resultó lesionado y fue trasladado al hospital público de Verón

    Mujer de nacionalidad rusa fallece en accidente de tránsito en el Boulevard Turístico del Este
    Miembros de la Digesett y del Cuerpo de Bomberos acuden a la Avenida Boulevard Turístico del Este, donde se produjo un accidente de tránsito que dejó una mujer de nacionalidad rusa muerta. (FUENTE EXTERNA)

    Una mujer de nacionalidad rusa perdió la vida la tarde de este jueves tras resultar gravemente herida en un accidente de tránsito ocurrido en la Avenida Boulevard Turístico del Este, en dirección Norte-Sur, próximo al cruce del Cuerpo de Bomberos de Verón–Punta Cana, municipio Higüey, provincia La Altagracia. 

    La víctima fue identificada como Mariia Tarasova, de 39 años. Según informaciones preliminar, Tarasova viajaba como acompañante en un vehículo Toyota Camry CE, color azul, conducido por Aleksey Ivanovich Troyan, también de nacionalidad rusa, de 58 años.

    • El conductor resultó lesionado y fue asistido por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que posteriormente lo trasladó al hospital público de Verón para recibir atención médica.
    Investigan el hecho

    El hecho se registró alrededor de las 4:15 de la tarde, donde las autoridades competentes, como la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre  (Digesett), Cuerpo de Bomberos de la zona y unidades policiales acudieron para realizar el levantamiento correspondiente y regular el tráfico en la zona.

    Infografía
    Personas observan el lugar del accidente. (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron el accidente.

