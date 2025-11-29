Apresan a hombre acusado de participar en secuestro en Pedro Brand

Dalgeni de Jesús fue arrestado por miembros policiales mientras transitaba próximo al cementerio del municipio de Villa Altagracia ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó el apresamiento, en Villa Altagracia, de un hombre señalado como el segundo participante en el secuestro de una mujer y un hombre, hecho registrado en Pedro Brand.

De acuerdo con la uniformada, el detenido es Dalgeni de Jesús (Doble Filo o Tabarón), acusado de participar en el secuestro de Nayleny Rossel, dominicana de 28 años, y de Wilmy Contreras de los Santos, dominicano de 23 años, quienes fueron raptados y sometidos a amenazas y violencia durante el hecho criminal.

Un comunicado detalla que Dalgeni de Jesús fue arrestado por miembros policiales mientras transitaba por la calle Principal del sector La Joya, próximo al cementerio del municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

Al momento de su detención, le fueron ocupados un teléfono celular marca Oukitel, color negro con amarillo; una mochila negra que contenía un arma blanca cortopunzante, dos lámparas LED, un panel solar, una cámara con conexión WiFi, un teléfono celular marca Samsung, una extensión eléctrica tipo dúplex y un cargador para celular.

Investigación en La Malena

Posteriormente, una comisión policial se trasladó a las proximidades del puente La Malena, en el distrito municipal La Cuaba, con el objetivo de localizar el arma de fuego utilizada por el detenido para amedrentar y someter a violencia a las víctimas.

Si bien el arma no fue encontrada, los agentes localizaron dos cartuchos para escopeta, color gris, ocultos sobre un bloque de construcción camuflado entre la vegetación.

La Policía recordó que uno de los secuestradores, apodado "Flaco Diente", resultó abatido en un enfrentamiento con las autoridades en la comunidad de La Malena, Pedro Brand, durante las labores iniciales de búsqueda y rescate de las víctimas.

Acción judicial

El detenido fue puesto a disposición de la jurisdicción judicial correspondiente, donde será procesado por secuestro y asociación de malhechores, conforme a las leyes vigentes.

La Policía Nacional reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana y con la persecución firme y efectiva de todas las formas de criminalidad que amenacen la convivencia pacífica en el país.