Oficial de la Policía Nacional muere calcinado tras choque en la autovía del Este

Estado del vehículo en que viajaba Fausto Núñez Rivera, teniente coronel de la Policía Nacional, tras el accidente vial. ( FUENTE EXTERNA )

Un oficial superior de la Policía Nacional falleció calcinado la madrugada de este sábado luego de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 14 de la autovía del Este, en la zona de Cumayasa, provincia La Romana.

La víctima fue identificada como Fausto Núñez Rivera, teniente coronel de la Policía Nacional, de 45 años, quien habría estado adscrito a la seguridad del exvicepresidente Rafael Alburquerque.

El oficial quedó calcinado luego de que su vehículo se incendiara tras el impacto.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/29/choque-la-romana-2-7acc03fa.jpeg Así quedó el autobus que impactó el vehículo en el que se desplazaba el hoy occiso. (FUENTE EXTERNA)

Núñez Rivera se desplazaba en un Honda CR-V cuando fue impactado por un autobús marca Toyota, cuyo conductor fue identificado como Juan Julio Paredes Zapata, de 43 años, quien resultó lesionado y trasladado al Hospital de Villa Hermosa.

El autobús también se incendió, lo que impidió obtener más datos del mismo.

El levantamiento del cadáver fue realizado por el médico legista Benito Kelly y el cuerpo del oficial fue identificado por su hijo, Daniel Enrique Núñez Mejía .

En el interior del vehículo del teniente coronel se encontraron partes de su arma de reglamento, una pistola marca Taurus.

