Este mes de diciembre inició marcado por dos trágicas muertes atribuidas a miembros de instituciones castrenses y policiales.

El primer incidente ocurrió en Los Alcarrizos, específicamente en el sector Hato Nuevo, donde falleció José Manuel Maceo Sánchez, de 25 años, a causa de heridas de arma de fuego.

El hecho se originó durante un conflicto social en un colmado conocido como La 42 y por este caso fue detenido José María Martínez Fernández, de 28 años, alistado de la Armada de la República Dominicana.

Las autoridades también persiguen a Miguel Zayas y a su hermano, cuyo nombre aún no ha sido identificado.

"Esto es un proceso que está en desarrollo para establecer las reales circunstancias en que se originó este conflicto social y establecer responsabilidades", afirmó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

Otro suceso

El segundo suceso tuvo lugar en Monte Plata, donde, en horas de la madrugada, falleció Esperanza Tolentino Evangelista, de 36 años.

La mujer fue herida de bala presuntamente por su pareja sentimental, el cabo de la Policía Nacional Antonio Manuel Guzmán Santos, de 43 años.

El agresor se encuentra detenido y, según informó Pesqueira, será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas.

Pesquira calificó los hechos como lamentables y aseguró que se trata de casos que continúan en investigación.