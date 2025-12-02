Feminicidio: Monte Plata llora a una dirigente comunitaria, madre de cuatro hijos y casi enfermera

La comunidad de El Talado, provincia Monte Plata, vivió este martes uno de sus días más tristes. En un ambiente cargado de llantos, abrazos y un dolor colectivo, fueron velados y luego sepultados los restos de Yésica Tolentino, dirigente comunitaria y madre de cuatro hijos, asesinada de un disparo la madrugada del lunes presuntamente por su su pareja sentimental, el cabo de la Policía Nacional Antonio Manuel Santos Guzmán.

Según narraron familiares, el disparo ocurrió dentro de su vivienda alrededor de la 1:00 de la madrugada. Desde temprano, decenas de personas llegaron hasta la casa materna para acompañar a la familia, la que no encuentra consuelo ante la pérdida de una mujer a quien todos describen como "trabajadora, dinámica, empática, querida por todos, chévere, y quien nunca sonó en ningún problema".

Yésica cumpliría 37 años este 18 de diciembre. Tenía dos trabajos, laboraba en una casa de familia y también vendía ropa interior. A pesar de sus múltiples responsabilidades, estaba a punto de cumplir uno de sus mayores sueños: terminar la carrera de enfermería en la Universidad Eugenio María de Hostos (Uniremhos) estaba en la recta final cursando el monográfico con el plan de graduarse a principios del próximo año.

Su hermana, Virginia Tolentino, entre muestra de dolor e impotencia, habló del enorme esfuerzo que Yésica hacía para sostener a sus cuatro hijos, en edades entre 11 y 18 años, ninguno de estos vástagos, es hijo de quien se dice le quitó la vida y con quien llevaba cinco años de relación de pareja.

Una de las hijas menores de Yésica fue quien encontró el cuerpo y dio el aviso. "Una mujer madre de cuatro hijos, los cuales son huérfanos en el día de hoy por culpa de un irresponsable borracho", lamentó Virginia.

Dicen matador tomaba mucho alcohol

La madre de Yésica, desconsolada, relató que la pareja de su hija tomaba con frecuencia y la celaba sin motivo. Recordó el momento en que recibió la llamada de su nieta: "¡Ay ma´, ven que el Moreno me le disparó a mi mamá y me la mató!". También habló de la dedicación de Yésica, quien se levantaba a las cuatro de la mañana en su motor (ella manejando) para trabajar, estudiar y vender interiores para mantener a su familia y pagar su universidad.

La familia exige justicia y que al acusado le sea impuesta la pena máxima. "Que cumpla la pena máxima, por la gran persona que mató, una persona trabajadora, madre de familia con dos trabajos y futura enfermera... madrugando manejando su motor para irse a trabajar en una casa de familia y pagar su universidad y sustentar a sus hijos...es una gran pérdida, que cumpla le pena máxima, tiene que pagar, si la justicia existe realmente tiene que pagar" dijo Virginia.

Sepultura La tarde de este martes, Yésica fue despedida y sepultada en el cementerio Cruz Verde, en medio del dolor colectivo de una comunidad que la vio crecer, luchar y darlo todo por sus hijos.En Chirino, donde vive la familia del acusado, el hecho ha consternado. Sus vecinos lo describen como un joven tranquilo y trabajador que ayudaba a su padre en la agricultura.