Policía Nacional
Policía identifica a "responsables" del rapto y asesinato de hombre desaparecido en San Cristóbal

De acuerdo a la uniformada

    Expandir imagen
    Policía identifica a responsables del rapto y asesinato de hombre desaparecido en San Cristóbal
    La Policía Nacional dijo que activa la búsqueda de los acusados. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional informó este martes que identificó a los  "responsables" del rapto y posterior asesinato de José Ignacio Meléndez Medrano, alias "Satanás", cuyo cuerpo fue encontrado con heridas de arma de fuego en la comunidad Los Novas, provincia San Cristóbal, tras ser reportado como desaparecido el 19 de noviembre.

    Según un comunicado, los implicados en el hecho son Cristóbal Omar de los Santos Miranda "Omar", Yeury Yonel Linárez Jerez "Yonel", Rafael Araujo "Rafaelito" y un cuarto hombre identificado únicamente como "Saúl".

    "Todos están señalados por su participación en el secuestro y homicidio de Meléndez Medrano", indicó la Policía.

    Las autoridades indicaron que los cuatro sujetos son considerados "altamente peligrosos, se desplazan fuertemente armados" y podrían intentar evadir la justicia mediante el uso de la violencia.

    Las motivaciones

    Las investigaciones preliminares establecen que la víctima fue raptada y ultimada debido a viejas rencillas con el grupo, que afirman actuó de manera coordinada y huyó tras cometer el crimen.

    • El caso es trabajado por la Dirección Central de Investigación (Dicrim), a través del Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos, que mantiene operativos activos en la zona y continúa avanzando en el proceso investigativo.

    La Policía exhortó a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que contribuya a la captura de los implicados, garantizando total confidencialidad.

    Expandir imagen
    Infografía
    Cristóbal Omar de los Santos Miranda "Omar". (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Infografía
    Yeury Yonel Linárez Jerez (a) Yonel. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Infografía
    Rafael Araujo (a) Rafaelito. (FUENTE EXTERNA)
