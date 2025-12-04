×
Intercambio de disparos

Hombre muere en alegado intercambio de disparos con la Policía en Moca

La familia denuncia que se trató de una ejecución

Hombre muere en alegado intercambio de disparos con la Policía en Moca
Óscar Manuel Rodríguez García, conocido como "Bob Esponja", quien falleció en un supuesto intercambio de disparos con miembros de la Policía Nacional en Moca, provincia Espaillat. (FUENTE EXTERNA)

Un hombre murió la madrugada de este jueves durante un alegado intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional, en un hecho ocurrido en el sector La Punta de La Española, en Moca, provincia Espaillat.

El occiso fue identificado como Óscar Manuel Rodríguez García, conocido como "Bob Esponja".

El cuerpo del presunto delincuente presenta tres impactos de bala, según certificó el médico legista actuante en el levantamiento.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, Rodríguez García cayó abatido durante un "supuesto intercambio de disparos" con miembros de la Policía de Acción Rápida.

Familiares alegan ejecución 

Sin embargo, los familiares del fallecido rechazan la versión oficial y sostienen que no se trató de un enfrentamiento, sino de una "ejecución extrajudicial"

  • Afirman que el joven fue detenido con vida y posteriormente "ejecutado" por los agentes.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se le practicará la autopsia correspondiente.

