¿Amenaza al presidente? Así responden los organismos de inteligencia a estas situaciones

Fachada del Palacio Nacional donde se encuentra la sede del Departamento Nacional de Investigaciones. ( ARCHIVO )

Los organismos de seguridad investigan un video que circula desde este viernes en las redes sociales, en el que un hombre identificado como un exsargento mayor de la Fuerza Aérea se dirige al presidente Luis Abinader con amenazas directas y referencias a supuestos vínculos con militares activos.

En la grabación, el individuo se identifica como Mercedes Rodríguez, alias "La Bala", y asegura haber pertenecido a la Fuerza Aérea. Durante más de dos minutos, el hombre habla que habla a la cámara, afirma poseer un arma de alto calibre y menciona que la habría obtenido a través de un oficial de alto rango.

Acciones oficiales y protocolos de seguridad

Dar clic para editar placeholder">

Debido a la naturaleza de las expresiones, organismos de inteligencia iniciaron un proceso de verificación del contenido, la autenticidad del video, el estatus real del individuo dentro de los cuerpos castrenses, la antigüedad de la imagen y la posible existencia de colaboradores.

Fuentes militares consultadas explicaron que, en estos casos, se activan protocolos de análisis de riesgo, rastreo digital y cotejo de historial disciplinario, además de cooperación entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), y la Policía Nacional.

El video se ha viralizado en múltiples plataformas, lo que ha acelerado la respuesta institucional.

Hasta el momento no se ha ofrecido una versión oficial pública sobre el origen del material ni sobre la condición actual del individuo, pero las autoridades confirmaron que el caso ya está bajo investigación y que forma parte de los procesos rutinarios para garantizar la seguridad presidencial.