Una camioneta de la Policía arrolla a varias personas en Villa González, la comunidad protesta

Miguel Santos, conocido como Papucho, murió y al menos siete personas resultaron heridas cuando una camioneta de la Policía Nacional los arrolló durante un evento deportivo en el distrito municipal El Limón de Villa González.

Mientras la comunidad responsabiliza a los agentes del destacamento local, la Policía afirmó que el hecho se maneja como un accidente y que se abrió una investigación interna.

El director regional Cibao Central de la Policía Nacional, el general Juan Bautista Jiménez Reynoso, llegó al lugar de la protesta y explicó a Diario Libre que la versión preliminar indica que el agente perdió el control del vehículo.

Según dijo, el acelerador se quedó presionado y ese fallo provocó el atropello. Señaló que, según el informe inicial, el resultado fue un fallecido y un herido, aunque en el lugar se reportaron más lesionados.

El general dispuso que la Inspectoría General inicie una investigación formal y ordenó el traslado del comandante del destacamento de El Limón mientras se desarrolla el proceso disciplinario.

La Policía sostuvo que los agentes estaban en el lugar para labores de mantenimiento del orden por la cantidad de personas que asistían al partido deportivo.

El hecho ocurrió durante un torneo de béisbol

Testigos dijeron a Diario Libre que el incidente ocurrió mientras se celebraba un torneo de béisbol en el play de la comunidad.

Moradores relataron que los agentes llegaron para pedir que se bajara el volumen de la música y que, en circunstancias no aclaradas, la camioneta oficial terminó arrollando a varias personas.

Sepelio y protesta en reclamo de justicia

El cuerpo de Santos fue sepultado este domingo. Tras el entierro, decenas de residentes marcharon por las calles y levantaron barricadas con neumáticos encendidos.

La manifestación avanzó hasta el destacamento. Algunos lanzaron objetos contra la dotación, y los agentes respondieron con disparos. Un contingente adicional llegó al lugar y realizó nuevas detonaciones. También hubo detenciones.

Comunitarios expresan indignación

Vecinos y dirigentes comunitarios pidieron una explicación clara sobre la actuación policial.

Uno de ellos afirmó: "Este es un distrito tranquilo, de gente seria y trabajadora. La actividad deportiva es la principal recreación de la comunidad, y pedimos que se investigue por qué la policía actuó de esa manera."

Otro dirigente señaló que, tras el atropello, se escucharon disparos cerca del play, lo que generó temor entre familias y jugadores.