Un fallecido y nueve heridos en accidente entre automóvil y guagua en la carretera Hato Mayor– SPM

En un accidente Hato Mayor San Pedro de Macorís, un fallecido y nueve heridos fueron reportados tras el choque. ( FUENTE EXTERNA )

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la carretera Hato Mayor–San Pedro de Macorís dejó como saldo una persona fallecida y nueve heridos en la madrugada de este domingo 7 de diciembre, próximo a la gallera de Jalonga, en el distrito municipal Guayabo Dulce.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos de Hato Mayor, el incidente se produjo cuando el conductor del automóvil, Greibi Carrasco Santana, quien se desplazaba desde Hato Mayor hacia San Pedro de Macorís, intentó esquivar un gato que se atravesó en la vía.

La maniobra provocó que perdiera el control del vehículo e impactara de frente con una guagua que transportaba un grupo de cristianos que regresaban a El Seibo tras participar en una campaña en Santo Domingo.

En la guagua, conducida por Domingo Rodríguez, viajaban 18 pasajeros, mientras que en el automóvil se desplazaban cuatro ocupantes. Entre los heridos se encuentran Esmilna Cuevas, de 25 años; Gruiso Durán, de 32; Diannessy Constanzo Zorrilla, de 18; Edwar Dabian Jiménez, de 23; y Luis Manuel Martínez, de 23 años, quienes resultaron con traumas y heridas leves.

Otros lesionados se negaron a ofrecer sus nombres, incluyendo dos de los ocupantes del automóvil que también sufrieron heridas.

En total, nueve personas resultaron heridas: seis fueron trasladadas al hospital Dr. Antonio Musa, en San Pedro de Macorís, y tres al hospital Leopoldo Martínez, en la provincia de Hato Mayor.

Al lugar del accidente acudieron dos ambulancias del Sistema 9-1-1 provenientes de Consuelo, una unidad de la Digesett, una unidad de la Policía Nacional comandada por el coronel Abreu, dos unidades del Cuerpo de Bomberos y tres unidades de Salud de la provincia de Hato Mayor, quienes trabajaron en el rescate y asistencia de los afectados.