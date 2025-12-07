Preocupa en Sabana de la Mar el aumento del consumo de drogas entre jóvenes

Después de que varios adolescentes fueran atendidos de emergencia tras ingerir una sustancia desconocida dentro de un centro educativo, el consumo de sustancias ilícitas entre estudiantes vuelve a generar preocupación en Sabana de la Mar. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El consumo de sustancias ilícitas entre estudiantes vuelve a generar preocupación en Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor, luego de que la noche del pasado jueves, varios adolescentes fueran atendidos de emergencia tras ingerir una sustancia desconocida dentro de un centro educativo.

El hecho ha reactivado el llamado de las autoridades y representantes docentes a fortalecer la seguridad y el acompañamiento psicológico en las escuelas del municipio, ante el temor de que la problemática siga expandiéndose entre la población juvenil.

Algunos ciudadanos aseguraron que la situación se les ha ido de las manos a los padres y a los centros educativos, debido a la presunta falta de supervisión adecuada hacia los estudiantes.

El ciudadano Lucrecio Quiroz calificó como "alarmante" lo que está ocurriendo en el municipio, al denunciar que en reiteradas ocasiones ha visto a estudiantes fumando al salir de las escuelas.

RELACIONADAS

"A las autoridades y a los padres se les ha ido de las manos esta situación. Para nosotros como padres es muy preocupante lo que está sucediendo, especialmente en Sabana de la Mar, porque a los niños donde quiera se les ve con vaper", expresó.

Consideró que parte de la responsabilidad recae sobre algunos padres que no supervisan ni se involucran en los asuntos escolares de sus hijos.

Mientras que Diomedes Céspedes, opinó que se necesita mayor seguridad en los centros educativos, para que a los estudiantes se les revise al momento de ingresar a las instalaciones.

"Deben revisar a los estudiantes cuando vayan a entrar a las escuelas, para evitar que introduzcan objetos indebidos", manifestó.

Estudiantes hospitalizados

Al menos ocho estudiantes resultaron afectados la noche del jueves tras consumir una sustancia hasta el momento desconocida en el liceo nocturno Sergio Querubín Pérez, del municipio Sabana de la Mar.

Los afectados, todos menores de edad, fueron trasladados a la emergencia del Hospital Elupina Cordero, luego de presentar síntomas como vómitos y desmayos.

Según el presidente de la ADP en esa jurisdicción, Eric Altagracita de la Cruz, el hecho ocurrió durante el recreo y, al regresar al aula, los estudiantes mostraron un comportamiento alarmante, lo que obligó a solicitar asistencia inmediata.

Diagnóstico médico

De acuerdo con el reporte del Hospital Elupina Cordero, los estudiantes presentaron incoherencias al hablar, vómitos, mareos y agitación.

Los jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años, fueron dados de alta esa misma noche.

Alcalde sobre la juventud

Francisco Solano Hernández, alcalde del municipio, aseguró que se están dando pasos para que la juventud tenga acceso a mejores oportunidades de desarrollo.

"Recientemente se inauguró la escuela del Infotep, donde se están formando muchos jóvenes para poder desempeñar labores con empleos dignos", explicó.

Adelantó que existe el compromiso de remozar las canchas deportivas en mal estado, para que los jóvenes puedan ocupar su tiempo en actividades positivas. Además, recordó que, en Sabana de la Mar, como en cualquier otra parte del país, hay jóvenes buenos y otros distraídos.

"El trabajo fundamental en un niño inicia en la casa y no en la escuela", afirmó el alcalde, al exhortar a los padres a esforzarse más y prestar mayor atención a sus hijos.

Leer más Incautan 114 paquetes de drogas en las costas de Baní; buscan a los tripulantes