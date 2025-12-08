Al menos 13 personas fueron detenidas tras los disturbios registrados en el distrito municipal El Limón, del municipio Villa González, provincia Santiago, donde una multitud destruyó ventanas y puertas del destacamento de la Policía Nacional, en medio de protestas por la muerte de un joven arrollado por una patrulla policial.

Los apresados fueron trasladados al destacamento de El Ejido, en la provincia. Uno de ellos, identificado como Marco Miguel Ventura Santos, negó participar en la manifestación.

Señaló que en el cuartel de El Limón hay cámaras de seguridad que permitirían identificar a los verdaderos responsables de los ataques, alegando que muchos de los arrestados no participaron en la agresión.

Entre los familiares que denunciaron detenciones arbitrarias se encuentra Iluminada Mercedes Bartolo Suero, madre de uno de los jóvenes apresados. Expresó que su hijo fue sacado de su casa sin estar involucrado en el lanzamiento de piedras contra el cuartel.

"El mío no estaba tirando piedras. Lo sacaron de la casa. Igual que él, hay otros detenidos injustamente; ninguno es delincuente, son muchachos de bien y trabajadores", afirmó.

También Lizbeth García, hermana de otro de los detenidos, explicó que ambos regresaban del velorio de un familiar cuando, ya en su vivienda, su hermano fue arrestado sin motivos.

Además de los daños materiales al destacamento, residentes en la comunidad quemaron gomas frente a la sede policial, en protesta por el fallecimiento de Miguel Santos, conocido como "Papucho".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/08/whatsapp-image-2025-12-08-at-120731-pm-6d730680.jpeg Familiares de los detenidos reclaman frente al cuartel, denunciando arrestos arbitrarios durante las protestas por el fallecimiento de "Papucho". (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

La muerte del joven

El joven murió y al menos siete personas resultaron heridas cuando una camioneta de la Policía Nacional los arrolló durante un evento deportivo celebrado en la localidad.

La institución del orden ha calificado el hecho como un accidente y aseguró que una investigación interna está en curso.

La Inspectoría General de la Policía confirmó que abrió una investigación formal y que el comandante del destacamento de El Limón fue trasladado mientras avanza el proceso disciplinario.