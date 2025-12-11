×
Niño de 10 años herido de gravedad al recibir disparo en Villa Duarte

La Policía dijo que, junto al menor, dos mujeres resultaron heridas

Los hombres se desmontaron de una yipeta y comenzaron a disparar

    Niño de 10 años herido de gravedad al recibir disparo en Villa Duarte
    La Policía Nacional ofreció los datos del hecho en Villa Duarte. (FUENTE EXTERNA)

    Un niño de 10 años está gravemente herido tras recibir la noche de este jueves un disparo en la cabeza por parte de varios desconocidos en el sector Simonico de Villa Duarte, en el municipio Santo Domingo Este.

    De acuerdo a la Policía Nacional, el menor y dos mujeres resultaron impactados cuando hombres a bordo de una yipeta se desmontaron por donde estaban y comenzaron a disparar sin mediar palabras.

    Diego Pesqueira, vocero de la uniformada, dijo a Diario Libre que el menor fue llevado a un centro de salud no precisado y que su condición es de gravedad.

    Añadió que la Policía comenzó de inmediato una investigación del hecho.

