Autoridades evalúan daños tras explosión en la torre en Villa Marina

El Ministerio de Vivienda y Edificaciones acompaña las inspecciones para determinar la condición estructural tras explosión ( DARE COLLADO )

Personal del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) y del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional evalúa la condición de la torre Intempo, ubicada en el sector Villa Marina, donde ayer miércoles se registró una explosión.

Así lo indicó el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Frómeta Herasme. "Desde anoche tenemos al departamento técnico realizando las evaluaciones y entrevistas para determinar la causa de la explosión", sostuvo el incumbente.

Agregó que, de acuerdo con propietarios de otros apartamentos, el incidente ocurrió en el apartamento 2E, donde reside una familia de nacionalidad china y que se encontraba cerrado.

Frómeta indicó que, previo al incidente, se había informado que en el apartamento había un fuerte olor a gas y que la explosión se produjo cuando una mujer llegó al lugar y abrió la puerta.

Investigación

"Estamos investigando cuál fue el punto de ignición que incendió el gas acumulado en el ambiente", detalló.

Explicó que tres personas resultaron heridas en el incidente, incluida la persona que abrió el apartamento y otras afectadas por cristales rotos debido a la onda expansiva.

Añadió que el resto de los apartamentos fue evacuado para determinar la condición de la edificación.