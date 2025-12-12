Apresan tres hombres acusados de robar motocicleta en San Pedro de Macorís

Agentes del Dicrim arrestaron a tres jóvenes en la provincia San Pedro de Macorís, acusados de sustraer motocicletas. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

La Policía Nacional informó este viernes que agentes de la institución apresaron a tres hombres acusados de sustraer motocicletas en la provincia San Pedro de Macorís.

Los detenidos fueron identificados como Daniel Mota Pérez, de 24 años; Alexander García Muñoz, de 25; y Juniol Rafael Jiménez Muñoz, de 19, todos residentes en el sector Barrio Lindo de esta ciudad.

De acuerdo con el informe policial, a los apresados se les ocupó una motocicleta marca Honda, modelo Lead 100, color gris y sin placa, en la calle Jacobo Majluta del sector Restauración.

El robo fue reportado en noviembre

Tras ser depurada en el sistema, la moto figura con denuncia de robo del 22 de noviembre de este año, interpuesta por el señor Crusito de los Santos Gil, de 34 años, residente en el sector Placer Bonito. El hecho quedó captado en un video que circula en redes sociales.

Los detenidos y la motocicleta fueron remitidos al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.