Apresan a dos jóvenes acusados de despojar a una mujer de su celular en Santiago

Frankelly Bautista Ventura (Gumito), de 22 años, detenido por la Policía Nacional tras ser acusado de despojar a una mujer de su celular en el municipio de Puñal, Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este viernes el arresto de dos hombres acusados de despojar a una mujer de su celular mediante amenaza con arma blanca, en el municipio de Puñal, provincia Santiago.

Se trata de Frankelly Bautista Ventura (Gumito), de 22 años, y un adolescente de 15, cuya identidad se reserva por razones legales. Ambos, residentes en Licey al Medio, fueron detenidos tras una rápida persecución realizada por agentes de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Propiedad, en coordinación con la Policía Preventiva.

El hecho

El asalto se produjo cuando los implicados interceptaron a la víctima y la obligaron a entregar su dispositivo móvil. Tras la denuncia, las unidades policiales iniciaron una persecución que comenzó en la calle Duarte y concluyó en la calle Peña, sector Licey al Medio, donde los sospechosos fueron interceptados y arrestados.

Durante la requisa, los agentes recuperaron el celular sustraído, así como la motocicleta Bajaj Platina 100 rojo, utilizada para cometer el hecho.

Los detenidos y las evidencias ocupadas fueron enviados a la acción del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.