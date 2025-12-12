Joven muere 11 días después de ser herido durante un intento de atraco en Santiago

Fotografía de José Manuel Valdez Almanzar, quien falleció tras 11 días de ser herido durante un intento de atraco en la provincia Santiago. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Un joven de 24 años falleció ayer jueves, 11 días después de haber resultado herido de bala durante un intento de atraco en la carretera Jacagua, provincia Santiago, donde, según familiares, desconocidos lo interceptaron para despojarlo de una cadena de oro.

La víctima fue identificada como José Manuel Valdez Almanzar, residente en el populoso sector Los Ciruelitos.

El joven permaneció en cuidados intensivos en un centro de salud privado desde el día del ataque, ocurrido cuando salía de una villa en Jacagua.

Pese a los esfuerzos médicos, Valdez Almanzar murió a causa de las heridas, dejando en la orfandad a dos niños, uno de tres años y otro de apenas dos meses de nacido.

Su madre, María Almanzar, aseguró que continuará luchando hasta que el caso llegue hasta las últimas consecuencias.

"Voy a darle seguimiento hasta que los responsables sean apresados y sometidos a la justicia", señaló la señora visiblemente afectada.

Hasta el momento, no hay nadie detenido por el caso.

Otras muertes en atraco

Con la muerte de Valdez Almanzar, ya suman tres las personas que han perdido la vida en los últimos meses en Santiago durante intentos de despojo de joyas.