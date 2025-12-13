×
Apresan a mujer acusada de la muerte de un familiar tras un conflicto por una herencia

La imputada fue detenida en cumplimiento de una orden judicial y será presentada ante el Ministerio Público

    Expandir imagen
    Apresan a mujer acusada de la muerte de un familiar tras un conflicto por una herencia
    Mariela Núñez Almonte, detenida por la Policía Nacional, durante el proceso de registro en la ficha policial en Puerto Plata. (FUENTE EXTERNA)

    Agentes de la Subdirección Regional de Investigación Norte de la Policía Nacional arrestaron a Mariela Núñez Almonte, acusada de causar la muerte de un familiar identificado como Mister Núñez, durante un hecho ocurrido el pasado 9 de diciembre en la provincia de Puerto Plata.

    La detención se produjo en las proximidades del cuartel policial de Puerto Plata, en cumplimiento de una orden emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata.

    De acuerdo con informaciones preliminares ofrecidas por las autoridades, el incidente se habría originado tras un conflicto familiar relacionado con una herencia, lo que derivó en una confrontación entre la imputada y la víctima.

    Durante el proceso investigativo, varias personas fueron entrevistadas por los agentes actuantes y señalaron haber presenciado el momento en que Mister Núñez fue agredido, resultando con heridas de gravedad.

    La víctima fue auxiliada tras el hecho, pero posteriormente falleció a causa de las lesiones sufridas, según reportes oficiales.

    Mariela Núñez Almonte permanece bajo custodia policial y será presentada ante el Ministerio Público en las próximas horas para el conocimiento de las medidas de coerción correspondientes.

    • Las autoridades informaron que las investigaciones continúan en curso para esclarecer completamente las circunstancias del caso.
      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.