Protestas en El Limón cumplen siete días sin acción judicial por muerte de joven arrollado

A siete días de la muerte del joven Ángel Miguel "Papucho" Santos, arrollado por una camioneta de la Policía Nacional en el distrito municipal El Limón, comunitarios mantienen protestas en reclamo de justicia, mientras no se ha producido ninguna acción judicial contra el agente que dirigía la patrulla involucrada en el hecho.

El incidente ocurrió la noche del sábado pasado, durante un evento deportivo, y fue calificado por la Policía Nacional como un accidente, versión que dio paso únicamente al traslado del comandante del destacamento de El Limón, sin que hasta el momento se haya informado sobre un sometimiento a la justicia.

La institución policial indicó que había iniciado una investigación a cargo de la Inspectoría de Asuntos Internos; sin embargo, hasta el momento no se ha ofrecido ninguna conclusión de la pesquisa.

Nueva manifestación y arrestos

La más reciente manifestación se realizó la tarde del viernes, mediante una marcha-vigilia pacífica convocada por el Frente de Lucha Unidad y Progreso (FLUP), en la que participaron comunitarios, educadores y estudiantes de Villa González y zonas aledañas.

Durante esta actividad, varios manifestantes fueron detenidos, entre ellos cinco maestros, dos estudiantes y el director del Liceo Ercilia Pepín, según denunciaron participantes en la movilización.

Uno de los comunitarios presentes expresó:

"En una marcha pacífica realizada en el municipio de Villa González, en apoyo al dolor que hoy sufre el distrito municipal de El Limón, apresaron a cinco maestros, entre ellos al director del Liceo Ercilia Pepín, y a dos estudiantes. El atropello continúa, y más aún ahora que han impedido hacer uso de ese derecho constitucional que es la protesta".

Antecedentes de las protestas

Las manifestaciones iniciaron el domingo, tras el sepelio del joven Santos en el cementerio del distrito municipal.

Ese día, residentes marcharon hasta el cuartel policial de El Limón, donde se produjeron incidentes con lanzamiento de piedras y escombros contra la dotación.

La Policía Nacional respondió con el envío de refuerzos y realizó al menos 13 apresamientos, atribuidos a las agresiones contra el cuartel.

Exigen investigación y justicia

Previo a la marcha del viernes, el FLUP había convocado a una caminata pacífica bajo el lema "Por la Vida, la Justicia y los Derechos Ciudadanos", en la que se exigía una investigación transparente e imparcial sobre la muerte de Ángel Miguel Santos, así como el cese de los abusos policiales y la liberación de los detenidos durante las protestas.

Hasta este sábado, no se ha informado sobre medidas judiciales contra los responsables del atropello, mientras las protestas continúan en la comunidad.