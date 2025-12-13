Policía investiga muerte de general retirado y su cuñado en Santo Domingo Norte

Lorenzo María González, general retirado que fue asesinado junto a su cuñado en Santo Domingo Norte. ( FUENTE EXTERNA )

El general retirado del Ejército de la República Dominicana Lorenzo María González fue ultimado a tiros junto a su cuñado, Fremi Alberto Pudo Contreras, durante un hecho ocurrido la tarde del pasado martes en la comunidad de El Higüero, en Santo Domingo Norte. La Policía Nacional informó este sábado que el incidente es investigado.

El ataque ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde en un terreno cercano a la calle Presidente Antonio Guzmán Fernández. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los responsables.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó a Diario Libre que se están realizando entrevistas a personas que se encontraban en el lugar al momento del ataque. “Se está avanzando en las investigaciones, varias personas han sido entrevistadas en busca de pistas que permitan esclarecer el caso”, explicó.

El vocero agregó que el Ministerio Público dirige las pesquisas en coordinación con la Policía Nacional. “La institución se presentó de inmediato a la escena, realizó los levantamientos del lugar y la Policía Científica recolectó evidencias que podrían ayudar a identificar a los responsables”, señaló.

Pesqueira también confirmó que en las próximas horas las autoridades ofrecerán mayores detalles:

“Estamos trabajando con todos los elementos que tenemos. Conforme se avance en las entrevistas y el análisis de evidencias, se dará información adicional al público”, concluyó.

