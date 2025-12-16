Hieren de bala a un hombre mientras estaba sentado en un sector de Hato Mayor

Un joven identificado como Jonathan Santana fue baleado mientras estaba sentado en un del sector de la provincia Hato Mayor; el hecho ocurrió cuando dos hombres llegaron al lugar y uno de ellos le disparó, resultando gravemente herido. ( FUENTE EXTERNA )

Un joven resultó gravemente herido de bala la noche del lunes, en un hecho ocurrido próximo a los escalones del sector La Javilla, en la provincia Hato Mayor.

Se trata de Jonathan Santana, conocido como "Tito", de 35 años, quien presenta una herida de arma de fuego en el pecho con entrada y sin salida. El joven fue llevado al hospital de la localidad donde recibe atención médica.

De manera preliminar, se informó que Santana se encontraba sentado en los escalones del referido sector cuando llegaron dos personas, y una de ellas le disparó, ocasionándole la grave lesión.

Santana es residente en el sector Punta de Garza de la referida provincia.

Agresores apresados

Tras cometer el hecho, los agresores emprendieron la huida; sin embargo, según las informaciones disponibles, ambos fueron apresados posteriormente por agentes de la Policía Nacional, quienes continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del suceso.