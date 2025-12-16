×
Matan a un hombre por supuesto robo de plátanos en una finca de Santiago

El occiso fue identificado como Cristofer Peña, de 28 años de edad, conocido como "Omin"

Matan a un hombre por supuesto robo de plátanos en una finca de Santiago
Autoridades identifican a Cristofer Peña, de 28 años, como el hombre fallecido tras ser presuntamente sorprendido sustrayendo plátanos de una finca (IMAGEN ILUSTRATIVA)

Un hombre murió a causa de varias heridas de bala que le propinaron luego de, supuestamente, ser sorprendido robando plátanos en una finca ubicada en la comunidad de Quinigua, en el municipio de Villa González, provincia Santiago.

El occiso fue identificado como Cristofer Peña, de 28 años de edad, conocido como "Omin".

Según certificó el médico legista que participó en el levantamiento del cuerpo, el joven falleció a causa de múltiples heridas por arma de fuego.

Inician investigación

Por el hecho, el propietario de la finca, cuyo nombre no ha sido ofrecido por las autoridades, permanece detenido para fines de investigación.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional, quienes encontraron junto al cadáver dos racimos de plátanos, presuntamente sustraídos de la propiedad.

  • El hecho ocurrió en horas de la noche de ayer lunes. 

El cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la realización de la autopsia correspondiente.

Las autoridades profundizan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el caso.

