Fuego al alcance de un niño: la tragedia de Herrera que pudo haberse evitado

Miembros de la Dicrim haciendo el levantamiento en la vivienda afectada. ( SAMIL MATEO/DIARIO LIBRE )

Un niño de cinco años murió calcinado antes del mediodía de este martes tras registrarse un incendio en su vivienda, en el sector El Café de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con versiones ofrecidas por familiares y vecinos, el fuego se habría originado de manera accidental mientras el menor jugaba con un encendedor dentro de la casa.

El niño, identificado como Jeiser Jacier, habría intentado protegerse del fuego escondiéndose debajo de la cama. Sin embargo, las llamas se propagaron con rapidez y lo arropó por completo, lo que impidió a los comunitarios rescatarlo con vida.

El incendio consumió en pocos minutos la humilde vivienda ubicada en la empinada calle Mamá Tingó.

Una niña de 12 años que se encontraba con el menor salió a alertar a la abuela de que Jacier estaba jugando con un encendedor, pero cuando regresaron el fuego ya se había extendido por toda la casa, según relató María Montero, pariente de la familia.

Aunque los vecinos intentaron sofocar las llamas, no fue posible evitar la tragedia. La vivienda quedó destruida.

Al lugar se presentaron agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, quienes realizaron el levantamiento correspondiente para determinar las causas exactas del incendio.

A las 5:00 de la tarde, el padre del niño, Juan Gabriel Montero, quien se encontraba trabajando en La Romana cuando recibió la noticia, permanecía sentado en la acera, visiblemente afectado y sin poder articular palabras. La madre, Gisell Medina, fue retirada del lugar debido a su estado emocional. Jeiser Jacier era el hijo mayor de la pareja, que además tiene una niña de dos años.

"Que Dios nos ayude y nos dé fuerza... Ese niño era la felicidad de uno", expresó Edisson Montero, tío del infante. Celina Montero, también tía de la víctima, lo describió como alegre, cariñoso y lleno de energía.

Aunque reconocen que nada puede devolver la vida del menor, María Montero pidió ayuda para recuperar los pocos bienes materiales perdidos en el incendio. "Somos pobres y esto es una emergencia. Queremos que nuestro presidente Luis Abinader Corona nos ayude", manifestó.

El riesgo del fuego en manos de niños

Especialistas en seguridad doméstica advierten que los encendedores y fósforos no deben quedar nunca al alcance de niños, ya que el fuego no es percibido por ellos como un peligro inmediato. Señalan que estos objetos deben guardarse en lugares altos, cerrados y fuera de la vista, y que los adultos deben explicar de forma clara que no son juguetes.

También recomiendan no dejar a niños pequeños solos dentro de la vivienda, especialmente en casas construidas con materiales altamente inflamables. La supervisión constante es una de las principales barreras para evitar incendios provocados por fuego accidental.

Las autoridades subrayan la importancia de contar con detectores de humo funcionales, que permiten alertar a tiempo y ganar segundos vitales para evacuar, así como de mantener despejadas las áreas donde duermen los niños, evitando la acumulación de colchones, ropa u otros materiales que faciliten la propagación de las llamas.

Otro punto clave es que las familias cuenten con un plan básico de escape, adaptado a la vivienda, y que los niños sepan que ante un incendio deben salir de inmediato y pedir ayuda, nunca esconderse dentro de la casa.