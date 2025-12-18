Dos jóvenes mueren en accidentes de tránsito en La Altagracia y Santiago

Motocicleta en el pavimento tras ser impactada en un accidente de tránsito. ( FUENTE EXTERNA )

Los accidentes de tránsito continúan cobrando vidas en el país, con la muerte de dos jóvenes en hechos separados ocurridos en Bávaro y Santiago, ambos vinculados al uso de motocicletas.

Una joven de 25 años perdió la vida ayer miércoles, luego de resultar gravemente herida en un accidente ocurrido en el bulevar Turístico del Este, próximo al cuartel de los bomberos, en Bávaro.

La víctima fue identificada como Kimberly Neris Pozo, quien sufrió múltiples golpes tras deslizarse de la motocicleta que conducía, marca Nipponia Miro , color gris.

Conducía sin casco

De acuerdo con los datos, la joven se desplazaba sin casco protector al momento del accidente.

Pozo fue trasladada en una ambulancia del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 a un centro de salud de la zona, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

El deceso fue confirmado mediante el levantamiento correspondiente realizado por la doctora Blanca Mayans, médico legista.

Circunvalación sur de Santiago

En otro orden, un joven de 27 años falleció la madrugada de este jueves tras impactar la motocicleta que conducía contra un camión que se encontraba estacionado en la avenida Circunvalación Sur de Santiago.

Se trata de Jesús Miguel Gómez, quien falleció a causa de los golpes sufridos en el accidente, ocurrido alrededor de las 5:45 de la mañana, cuando se dirigía a su lugar de trabajo.

El cuerpo de Gómez fue levantado por el médico legista y posteriormente entregado a sus familiares para los fines de velatorio y sepultura.

Patricia Heredia Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.