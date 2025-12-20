Policías ultiman a un hombre en Hato Mayor

Un hombre de nacionalidad haitiana falleció la noche del viernes, luego de un presunto enfrentamiento a tiros con agentes de la Dicrim. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) ultimaron anoche a un hombre de nacionalidad haitiana, durante un operativo realizado en el municipio Sabana de la Mar, de la provincia Hato Mayor.

La víctima fue identificada como Gaby Metilise, también conocido como Gabriel, de 50 años de edad, quien residía en el sector La Caleta, en La Romana.

De acuerdo con un informe preliminar de la División de Crímenes y Delitos Contra la Persona (Homicidios), el hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche del 19 de diciembre de 2025.

Enfrentamiento

Según la versión ofrecida por las autoridades, Metilise disparó contra los agentes, utilizando una pistola marca Tanfoglio, calibre .380, serie AA11795, generándose un supuesto intercambio de disparos.

El hombre resultó con múltiples heridas por arma de fuego, que posteriormente le causaron la muerte.

Las autoridades informaron que el hoy occiso estaba siendo activamente buscado mediante la orden de arresto número 2025-AJ0084946, vinculado a la muerte del infante Richar Sanosi, de dos años y de herir a la hermana también menor de edad.

El caso se encuentra bajo investigación, mientras las autoridades indicaron que ofrecerán más detalles en una nota informativa ampliada conforme avance el proceso.