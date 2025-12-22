Las celebraciones navideñas del fin de semana se vieron empañadas por la tragedia, luego de que dos jóvenes perdieran la vida en hechos separados ocurridos en el Gran Santo Domingo.

Uno de los casos se registró el pasado sábado en el sector Villa Consuelo, en el Distrito Nacional, donde un joven de 25 años murió tras una intervención policial realizada luego de que residentes de la zona alertaran a las autoridades sobre situaciones de desorden durante una actividad festiva.

La víctima fue identificada como Rancel Junior García, quien se encontraba compartiendo con amigos en una cena navideña cuando ocurrió el hecho, en el que se reportó incidente entre un grupo de motoconchistas y una patrulla mixta integrada por agentes de la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas.

Según informó el vocero policial, Diego Pesqueira, los residentes de la zona alertaron sobre situaciones que se estaban presentando durante la actividad festiva, entre ellas contaminación acústica y obstrucción de la vía pública, lo que motivó el envío de los agentes para atender la denuncia ciudadana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/22/whatsapp-image-2025-12-21-at-40646-pm-21e148b5-070bf0d5.jpeg El joven de 25 años, Rancel Junior García, que murió tras una intervención policial en una celebración navideña. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

"Hasta el momento no podemos adelantar mayores detalles, sino que se trató de una celebración con motivos navideños y que moradores de la zona llamaron a nuestras autoridades para que acudieran allí por situaciones que se estaban presentando", dijo.

Las autoridades informaron que los uniformados actuantes se encuentran bajo investigación del Ministerio Público y de los organismos de control interno de la institución.

Un aguinaldo que terminó mal

El segundo caso se registró en el sector Herrera, en Santo Domingo Oeste, donde un joven de 24 años murió durante una celebración tipo aguinaldo que terminó en un conflicto social.

La Policía indicó que persigue a Leudis por la muerte de Rodrigo a Valdez , ante un conflicto registrado la mañana del domingo desencadenada por un roce de vehículos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia durante las festividades navideñas, al tiempo que continúan las investigaciones para esclarecer ambos casos.