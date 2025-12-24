Un hombre muere tras ser apuñalado durante discusión por pago salarial en La Altagracia

Elvin Enils Polanco, de 38 años, murió tras ser herido con arma blanca durante un conflicto por pago salarial; el presunto agresor fue arrestado por las autoridades. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de 38 años perdió la vida la tarde de ayer luego de ser herido con un arma blanca durante un conflicto originado por un pago salarial. El hecho se registró en la carretera principal de Uvero Alto, provincia La Altagracia.

La víctima fue identificada como Elvin Enils Polanco, residente en el sector Hoyo de Friusa, distrito municipal de Bávaro.

Polanco falleció a causa de un shock hemorrágico provocado por una herida de arma blanca.

Las investigaciones preliminares indican que el incidente ocurrió mientras la víctima realizaba el pago de salarios a empleados de una compañía.

En medio del proceso, el dinero no era suficiente para cubrir a todos los trabajadores, lo que provocó que uno de ellos se enfureciera y atacara al hoy occiso.

El presunto agresor fue identificado como Jameson Toussaint, haitiano indocumentado, residente en la misma dirección que la víctima.

Según las autoridades, Toussaint fue arrestado en flagrante delito y se le ocupó el arma homicida: un cuchillo tipo "Rambo", con empuñadura negra y hoja plateada, de aproximadamente ocho pulgadas de largo.

Detenidos para investigación

Asimismo, fueron detenidos para fines de investigación los ciudadanos haitianos Sainphilisse Guísonn, de 24 años, residente en la calle principal de Friusa, y Wilgene Geffrard, de 40 años, residente en el municipio de Miches, provincia El Seibo.

La escena fue procesada por técnicos de la Policía Científica, quienes realizaron levantamiento fotográfico y tomaron las necrodactilares del fallecido.

El cuerpo de Elvin Enils Polanco fue trasladado a San Pedro de Macorís, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los procedimientos correspondientes.