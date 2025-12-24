Matan a joven de varios disparos durante presunto atraco en San Pedro de Macorís

Matan a joven en San Pedro de Macorís durante un presunto atraco en Barrio Lindo. ( FUENTE EXTERNA )

Un joven murió la mañana de este miércoles tras recibir varios impactos de bala, en un hecho ocurrido en el sector Barrio Lindo, en la provincia San Pedro de Macorís.

La víctima solo ha sido identificada como Ricardo. Su cuerpo quedó tendido sobre el pavimento, a la espera del levantamiento correspondiente por parte de los organismos competentes.

De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes del lugar, el joven habría sido atacado a tiros por desconocidos, presuntamente con la intención de despojarlo de sus pertenencias.

Investigación del hecho

Al lugar se presentaron miembros de la Policía Nacional, quienes iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

La muerte del joven ha generado consternación entre los moradores del sector, quienes expresaron su preocupación ante este hecho violento.

