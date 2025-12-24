×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
matan a joven San Pedro de Macorís
matan a joven San Pedro de Macorís

Matan a joven de varios disparos durante presunto atraco en San Pedro de Macorís

La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones para esclarecer las circunstancias del asesinato

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
Expandir imagen
Matan a joven de varios disparos durante presunto atraco en San Pedro de Macorís
Matan a joven en San Pedro de Macorís durante un presunto atraco en Barrio Lindo. (FUENTE EXTERNA)

Un joven murió la mañana de este miércoles tras recibir varios impactos de bala, en un hecho ocurrido en el sector Barrio Lindo, en la provincia San Pedro de Macorís.

La víctima solo ha sido identificada como Ricardo. Su cuerpo quedó tendido sobre el pavimento, a la espera del levantamiento correspondiente por parte de los organismos competentes.

De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes del lugar, el joven habría sido atacado a tiros por desconocidos, presuntamente con la intención de despojarlo de sus pertenencias.

Investigación del hecho

Al lugar se presentaron miembros de la Policía Nacional, quienes iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

La muerte del joven ha generado consternación entre los moradores del sector, quienes expresaron su preocupación ante este hecho violento.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.