×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Ferretería San Miguel
Ferretería San Miguel

Fuego en la Ferretería San Miguel de la Independencia

En el lugar hay 15 unidades del Cuerpo de Bomberos

    Expandir imagen
    Fuego en la Ferretería San Miguel de la Independencia
    Fuego en la Ferretería San Miguel de la Independencia. (FUENTE EXTERNA)

    Un incendio se registra la tarde de este viernes en la Ferretería San Miguel, ubicada en la avenida Independencia, en el Distrito Nacional, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas.

    La Unidad del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional dijo a Diario Libre que envió al lugar 15 unidades para sofocar el fuego. Todavía se desconoce su magnitud.

    La entidad refirió que la primera llamada para informar del siniestro fue recibida a las 5:20 de la tarde.

    Noticia en desarrollo...

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.