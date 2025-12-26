Fuego en la Ferretería San Miguel de la Independencia. ( FUENTE EXTERNA )

Un incendio se registra la tarde de este viernes en la Ferretería San Miguel, ubicada en la avenida Independencia, en el Distrito Nacional, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas.

La Unidad del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional dijo a Diario Libre que envió al lugar 15 unidades para sofocar el fuego. Todavía se desconoce su magnitud.

La entidad refirió que la primera llamada para informar del siniestro fue recibida a las 5:20 de la tarde.

Noticia en desarrollo...