Fuego en la Ferretería San Miguel de la Independencia
En el lugar hay 15 unidades del Cuerpo de Bomberos
Un incendio se registra la tarde de este viernes en la Ferretería San Miguel, ubicada en la avenida Independencia, en el Distrito Nacional, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas.
La Unidad del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional dijo a Diario Libre que envió al lugar 15 unidades para sofocar el fuego. Todavía se desconoce su magnitud.
La entidad refirió que la primera llamada para informar del siniestro fue recibida a las 5:20 de la tarde.
Muere mujer resultó quemada en explosión en edificio de Villa Marina
Se registra explosión en edificio en Villa Marina; bomberos reportan al menos cinco lesionados
Noticia en desarrollo...