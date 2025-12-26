Policía investiga muerte de hombre baleado frente a un colmado en La Romana

Vehículo de la Policía Nacional, quienes investigan el homicidio de un hombre baleado en el Batey Boca de Cumayasa, provincia La Romana. ( ARCHIVO/ DIARIO LIBRE )

La Policía Nacional informó que mantiene bajo investigación la muerte de Joselito Matías de la Cruz, de 57 años de edad, quien falleció la noche del martes 24 de diciembre tras recibir múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, en un hecho ocurrido en el Batey Boca de Cumayasa, kilómetro 14, provincia La Romana.

Según las informaciones recopiladas hasta el momento, el hecho ocurrió alrededor de las 10:00 de la noche, cuando el hoy occiso se encontraba frente al colmado "Vengy", ubicado en la calle principal del referido batey.

En ese instante, una persona aún no identificada se le aproximó y, sin mediar palabras, le realizó varios disparos, emprendiendo la huida de inmediato.

De acuerdo con el informe preliminar, el hombre habría perdido la vida mientras era trasladado al Hospital Municipal Villa Hermosa, en La Romana, donde su deceso fue confirmado posteriormente en la morgue del referido centro de salud.

Shock hemorrágico

La víctima presentó heridas de bala en el tórax, abdomen y muslo izquierdo, las cuales le provocaron un shock hemorrágico que ocasionó su muerte.

Miembros de la División de Delitos Contra las Personas, adscritos a la Dicrim, se presentaron al lugar y continúan las investigaciones para identificar y apresar al responsable, así como para esclarecer las circunstancias y el móvil del hecho.