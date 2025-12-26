Pareja de nacionalidad canadiense es hallada muerta en Villa Riva en Duarte

Unidad del Inacif que fue a retirar los cadáveres de la pareja canadiense hallada muerta en Villa Riva. ( FUENTE EXTERNA )

Una pareja de nacionalidad canadiense fue hallada sin vida la tarde de este viernes en la residencia donde vivía, ubicada en el municipio de Villa Riva, provincia Duarte.

Los fallecidos fueron identificados como Noel Alain, de 56 años, y Christine Sauvé, de 55, quienes tenían cerca de dos años residiendo en la República Dominicana. El donde fueron hallados los cuerpos es el residencial El Indio Village.

De acuerdo con informaciones preliminares, el hallazgo lo hizo un hijo de la pareja, quien al llegar a la vivienda se percató de que ambos se encontraban sin signos vitales y procedió a alertar al sistema de emergencias 9-1-1.

Una fuente extraoficial indicó que en el lugar fueron encontrados dos frascos de pastillas vacíos, aunque hasta el momento se desconocen las causas de las muertes.

Trasladan cuerpos al Inacif de Santo Domingo

Los cuerpos fueron levantados por las autoridades y enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en Santo Domingo, donde se les practicará la autopsia correspondiente para determinar las circunstancias del deceso.

El caso es investigado de manera conjunta por el Ministerio Público y la Policía Nacional.