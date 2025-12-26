Un civil muerto y un policía herido durante un supuesto intercambio de disparos

Vehículo de la Policía Nacional. Un presunto intercambio de disparos deja un agente herido y un hombre muerto. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Un ciudadano murió y un policía resultó herido durante un supuesto intercambio de disparos en el municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Mediante una nota de prensa, la Policía Nacional informó que el agente lesionado es el sargento Leopoldo Antonio Vélez Bruno, de 36 años, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud.

El uniformado presentó heridas por arma de fuego en el dedo pulgar izquierdo y en un dedo de la mano derecha, y su condición fue reportada como estable.

De acuerdo con la institución, el hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche del jueves 25 de diciembre, cuando miembros policiales realizaban labores operativas y habrían sido atacados a tiros por el hoy occiso, Carlos Miguel Hurtado José, alias "el Mello" , de 34 años.

El individuo utilizó una pistola de marca y numeración ilegibles, según las autoridades.

Hurtado José resultó herido durante el enfrentamiento y falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl, a causa de múltiples heridas por proyectiles de arma de fuego.

Antecedentes del occiso

Al ser depurado en los archivos de la Policía Nacional, el hoy occiso figuraba con siete registros policiales, que incluyen asociación de malhechores, robos, porte ilegal de arma de fuego e intentos de homicidio.

Además, era buscado mediante la orden de arresto No. 01001-2018, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte.

En la escena del hecho fueron colectados tres casquillos calibre 9 milímetros, un proyectil mutilado y un calzado tipo tenis de color negro, los cuales fueron levantados y preservados como evidencias por los técnicos correspondientes.

El cadáver fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines legales de rigor.