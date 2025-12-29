Muere mujer tras 72 días hospitalizada luego de ser agredida por su pareja en Puerto Plata

La víctima fue identificada como Mercedes Martínez, quien habría sido apuñalada presuntamente por su pareja. ( FUENTE EXTERNA )

Falleció el pasado fin de semana una mujer que permanecía ingresada desde hacía 72 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital provincial Ricardo Limardo, en Puerto Plata, tras resultar gravemente herida por su pareja.

La víctima fue identificada como Mercedes Martínez, quien habría sido apuñalada presuntamente por su compañero sentimental durante un hecho ocurrido el 14 de octubre en la comunidad de Villa Islabón, provincia Puerto Plata.

Pese a los esfuerzos del personal médico, la mujer no logró recuperarse de las heridas sufridas.

Agresor detenido

Por el caso, el presunto agresor, Francis Pierret, se encuentra detenido mientras avanzan las investigaciones judiciales.

Con la muerte de Martínez, el proceso penal contra el agresor pasa de tentativa de homicidio a homicidio, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Los restos de la mujer ya fueron sepultados, mientras sus familiares esperan que las autoridades actúen con todo el peso de la ley.