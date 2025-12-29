Una mujer de 46 años murió de un disparo la madrugada del domingo mientras se desplazaba en un vehículo junto a su hermana por el sector Barrio Nuevo, en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte.

La víctima fue identificada como Carolina Sepúlveda Almengot, residente en el sector Jardines de Buena Vista Primera. Su cuerpo fue levantado alrededor de las 4:55 de la madrugada dentro de un vehículo Toyota Passo blanco, placa A552053.

De acuerdo con el acta de levantamiento, la causa de muerte fue una herida de arma de fuego con entrada en la región escapular izquierda y sin salida.

Según informaciones preliminares, ambas mujeres transitaban por la calle 6 del sector Barrio Nuevo, próximo a la intersección con la calle 13, cuando se escucharon varias detonaciones.

La hermana de la víctima relató que advirtió para que aceleraran al percatarse de que estaban siendo atacadas.

La declarante señaló que logró ver a una persona a pie realizando los disparos, tras lo cual el vehículo impactó en la referida esquina y el agresor huyó en dirección contraria.

Posteriormente, notó que su hermana estaba herida y pidió ayuda, recibiendo asistencia de residentes del sector que acudieron al lugar.

Investigan el hecho

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, informó que mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar al responsable, quien hasta el momento se encuentra en proceso de identificación.

Las autoridades indicaron que se analizan las evidencias levantadas en la escena, así como el testimonio ofrecido por la hermana de la víctima, cuyo nombre se mantiene en reserva.

El caso permanece bajo investigación y se ofrecerán mayores detalles conforme avancen las diligencias correspondientes.